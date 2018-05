Matura-Memes: Wenn Schüler über die Klausuren lästern

Humor hilft ja bekanntlich gegen Anspannung und Angst. Und so ist es kein Wunder, dass die diesjährigen Maturanten es sich nach der ersten zentralen Prüfung – Deutsch am Donnerstag – nicht nehmen lassen, ein bisschen über die Klausuren zu lästern. Wie schon in den vergangenen Maturajahren am liebsten im Dialekt.

Besonders gern gewitzelt wird da etwa über die Tatsache, dass offenbar die allermeisten Schüler Thema drei – Entscheidungen treffen – über Kleiderkauf und Nudging gewählt haben. Da wird zum Beispiel ein fiktiver Suchverlauf auf Google abgebildet, bei dem die Zahl der Suchen nach dem Begriff Nudging ab Donnerstag Mittag gewaltig in die Höhe schießt.

„Keine Ahnung wos Nudging is“

Da heißt es auf der Facebookseite Bifie Memes (obwohl das Bifie inzwischen nicht mehr zuständig ist): „Wennst bemerkst, dass des Bifie fürs Thema 3 selbst Nudging gemacht hat“. „Jo oiso im Nochhinein fühl i mi schon ziemlich bedrängt vom Bifie das die ma so Thema 3 aufdrängan“. Oder: „Wennst froh bist, dast die Matura scho host – weilst keine Ahnung host wos Nudging is.“

Oder, in Anspielung auf wieder das dritte Thema, in dem es neben Nudging auch um das Einkaufsverhalten junger Menschen ging. „Hot Leiberl, Hosn und Schlüpfer von Primark. Wählt Thema drei.“ Oder: „Wenn i mit gutem Gewissen mitm SUV zum Biomarkt fohr, um Avocados zu kaufen.“ Und: „Danke Deutschmatura. Jetzt was i wo i nochholtige Kleidung kriag.“

„I hob Thema 1 gnumma“

Und für die wenigen, die sich offenbar für ein anderes Thema entschieden haben – bei Thema eins ging es um Literatur, Kunst und Kultur – gibt es ein Batman-Meme: „I hob Thema 1 gnumma“ - „Griagst a Gnugwatschn.“

