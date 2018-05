Große Erwartungen: Was nach der Matura geschah

Es sind rund 45.000 Burschen und Mädchen, die dieses Jahr die Matura machen: eine von vielen Zahlen, die dieser Tage kursiert. An 730 Schulen in Österreich findet noch bis übernächste Woche die Zentralmatura statt. Eine Prüfung haben die Maturanten mit Deutsch schon am Donnerstag hinter sich gebracht. Insgesamt 250.000 Prüfungshefte sind davor in gepanzerten Wagen an Schulen im ganzen Land geliefert worden, fast dreieinhalb Millionen Seiten wurden mit Maturaaufgaben bedruckt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)