Deutschklassen: Lehrer drohen mit Kampfmaßnahmen

"Es ist eine Sensation, wie man eine gute Initiative derart in den Sand setzen kann": Mit diesen Worten kommentiert der oberste (schwarze) Pflichtschullehrergewerkschafter Paul Kimberger die in der vergangenen Woche im Parlament von ÖVP und FPÖ beschlossene Einführung von Deutschförderklassen. Die Gewerkschaft bemängelt eine unzureichende Vorbereitung. In einer am heutigen Mittwoch verabschiedeten Resolution fordert die Pflichtschullehrergewerkschaft das Bildungsministerium deshalb zum Handeln auf: Sollte das Bildungsministerium "nicht dazu bereit sein", die Korrekturen vorzunehmen, so "sind weitere gewerkschaftliche Maßnahmen nicht ausgeschlossen", wie es in dem Schreiben, das der "Presse" vorliegt, heißt.