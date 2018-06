Deutschklassen: Wien hat "großes Verständnis" für Direktoren

Der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (beide SPÖ) haben "großes Verständnis" für die Bedenken von Direktoren und Lehrern gegen die Einführung von Deutschförderklassen. Allerdings sei klar, "dass unsere Schulen bestehende Gesetze einhalten müssen - das gilt auch für das Gesetz über die Deutschförderklassen", hieß es in einer Aussendung.

"Der Bund muss den Aufschrei der Direktorinnen und Direktoren ernst nehmen, weil er klar aufzeigt, dass die Schulen bei der Einführung der Deutschförderklassen bislang im Regen stehen gelassen worden sind", sagten Czernohorszky und Himmer. Bis heute würden die Schulen auf Planungsvorgaben des Ministeriums warten. "Weder ist klar, wie die Implementierung der Deutschförderklassen räumlich bewältigt werden kann, noch gibt es entsprechende Stellenpläne und Rahmenrichtlinien, die - inklusive Festlegung der Gruppengrößen - eine Personalplanung überhaupt erst möglich machen."

Gudemus: Boykott "völlig inakzeptabel"

"Völlig inakzeptabel" wäre ein Boykott für FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Gerade in Wien gebe es unzählige Schulklassen, in denen viele Kinder gar nicht oder nur ungenügend Deutsch können. "Dadurch werden die österreichischen Kinder in ihrem Lernfortkommen behindert. Daher ist es gerade in der Bundeshauptstadt von enormer Bedeutung, dass die Kinder mit Deutschdefiziten in eigenen Klassen unterrichtet werden, bevor sie in den Regelunterricht integriert werden."

Unterstützung für die Lehrer kommt von den Neos: "Das sind genau die Initiativen, die wir brauchen und die ich mir für unser System wünsche", sagte Klubobmann Matthias Strolz in einer Aussendung. "Nachdem die Regierung einfach drübergefahren ist, gehen jetzt die Betroffenen gemeinsam in die Verantwortung."

Cox: Regierung bekommt "Rechnung für beratungsresistentes Handeln präsentiert"

Auch Stephanie Cox, Bildungssprecherin der Liste Pilz, äußerte sich ähnlich: Die Regierung bekomme nun "die Rechnung für ihr beratungsresistentes Handeln präsentiert". Sie unterstütze daher die von den Pädagogen gegründete "Plattform zur schulautonomen Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen". Verständnis äußerte auch der Klubobmann der Wiener Grünen, David Ellensohn: Wenn entgegen besseren Wissens Dinge durchgedrückt würden, sei es gerade im Bildungsbereich nachvollziehbar, dass Direktoren und Lehrer dagegen protestieren.

Direktoren hatten in einer Pressekonferenz am Dienstagabend angekündigt, die Deutschförderklassen umgehen oder boykottieren zu wollen. Gemeinsam mit Lehrern und Sprachwissenschaftlern wurde die Plattform zur schulautonomen Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen gegründet. Ziel dabei ist es, Schulen selber über die Art der Sprachförderungsmaßnahmen entscheiden zu lassen.

(e.s./APA)