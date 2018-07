Termin für die Zentralmatura 2019 steht fest

Die Zentralmatura 2019 wird nach der heurigen feiertagsbedingten Rekorddauer von zwei Wochen wieder deutlich kürzer. Start ist am 6. Mai mit den Klausuren in Spanisch sowie den Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch. Das hat Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Verordnung festgelegt. Abgeschlossen wird am 14. Mai mit Italienisch.

Das weitere Programm: Am 7. Mai wird Deutsch geprüft, gleich am 8. Mai gibt es die Königsdisziplin (Angewandte) Mathematik. Anschließend geht es mit Französisch (9. Mai) und Englisch (10. Mai) ins Wochenende. Der vorletzte Tag am 13. Mai steht dann im Zeichen von Latein und Griechisch.

(APA)