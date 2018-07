Zentralmatura: „Da ist etwas falsch gelaufen“

Die Presse: Sie werden ab Herbst in den Bundesländern Feedback zur Zentralmatura einholen – als ehemaliger SPÖ-Bildungspolitiker im Auftrag eines ÖVP-Ministers. Gibt es Punkte, wo Sie jetzt schon wissen, dass Sie mit dem Minister uneins sind?



Kurt Scholz: Bis jetzt nicht. Wir sind beide der Meinung, dass es in der Kommunikation zwischen der Zentrale und den Schulen Reibungsverluste und Missverständnisse gegeben hat. Und dass diese nicht auf dem Rücken der Schüler ausgetragen werden können.



Liegt es tatsächlich nur an Reibungsverlusten, dass Mathematik so schlecht ausgefallen ist?

