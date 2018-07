Die Gesamtschule: Theoretisch möglich, praktisch (wohl) nicht

Wien. Es war von einem „historischen Tag“ die Rede. Mit der Einigung auf Modellregionen zur Gesamtschule, die SPÖ, ÖVP und Grüne am 19. Juni 2017 erzielt haben, sei das „Ende einer fast 100-jährigen Blockade“ erreicht. Die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen, jubelten deren Befürworter, sei damit auf Schiene gebracht. Doch ist die Gesamtschule jetzt, etwas mehr als ein Jahr später, noch auf Kurs?

„Jein“ müsste die Antwort darauf lauten. Das Ziel, Schüler nicht bereits im Alter von zehn Jahren in unterschiedliche Schultypen aufzuteilen, hat so manches Bundesland nicht aus den Augen verloren. Der Weg dorthin ist allerdings steiniger geworden, und das hat das Gesamtschulprojekt ordentlich ins Straucheln gebracht.

("Die Presse", Printausgabe, 24.07.2018)