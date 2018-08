Bildungsdirektoren: Vom Präsidenten zum Beamten ohne Chauffeur

Wien. Die Schulverwaltung war in Österreich schon immer verworren. Durch die nun anstehende Strukturreform wird sie nicht weniger kompliziert. „Im Wesentlichen wird der derzeitige problematische Zustand – also das Kompetenzwirrwarr, die Doppelgleisigkeiten und die Interessenkonflikte – lediglich fortgeschrieben“: Das Zitat stammt von einem türkis-blauen Regierungsmitglied – Josef Moser hat das allerdings noch vor seinem Antritt als Reformminister gesagt.



Die unter der rot-schwarzen Vorgängerregierung beschlossene Reform wird nun dennoch umgesetzt. Damit werden die Landesschulräte durch Bildungsdirektionen ersetzt. Ihre Leiter wurden bereits angelobt. Die neue Behörde wird 2019 eröffnet. Doch was wird sich ändern? Und wie wird sich das Machtverhältnis zwischen Bund und Ländern verschieben? Eine Erklärung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)