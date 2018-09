Schulstart mit neuen Deutschklassen: Eine Reform wird Realität

Mit dem morgigen Schulstart tritt die Schulreform in Kraft, über die in den vergangenen Monaten am heftigsten gestritten wurde: Bundesweit wird es rund 700 Deutschklassen geben – fast die Hälfte davon in Wien. Wie man der Reform in den Wiener Volksschulen begegnet? Mit Skepsis, Gelassenheit – und mit Ausnahmen.