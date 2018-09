Fehlerhaftes Schulbuch

Klagenfurt. Ein fehlerhaftes Volksschul-Lehrbuch sorgt in Kärnten für Aufregung. In dem Buch „Schatzkiste – Sachunterricht Kärnten“, Auflage 2016, ist laut dem „Team Kärnten“ unter anderem Udo Jürgens noch am Leben, das Glantal fehlt in einer Darstellung, mehrere Namen von Persönlichkeiten sind falsch geschrieben oder mit falschen Geburts- und Sterbedaten versehen. Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer spricht von einem „Skandal“.

Das Bildungsministerium, das für die Approbation der Bücher zuständig ist, hat einen Austausch des Buches durch den Verlag angekündigt. Dem Ministerium, hieß es, sei im Zuge der Approbation des Buches eine andere Fassung übermittelt worden. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2018)