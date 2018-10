Erste Anrufe: Hotline für Lehrer in Wien gestartet

Wien. Erste Anrufe bei der neuen Hotline für Wiener Lehrer gab es am ersten Tag bereits: „Es wird genutzt“, hieß es am Montag knapp aus dem Büro von Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Eine erste Zwischenbilanz des Soforthilfetelefons, das wegen der Debatte über Integrationsprobleme an Schulen eingerichtet wurde, ausgelöst vom Buch einer Mittelschullehrerin in Favoriten, soll nach einer Woche gezogen werden.

Dann will das Büro Czernohorszky auch veröffentlichen, mit welchen Themen sich die Lehrer in den ersten Tagen an die Hotline gewendet haben. Schwerpunkt des Services – das Teil eines Maßnahmenpakets ist, das Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigt hat – soll die direkte und unbürokratische Hilfe für Lehrkräfte sein, wenn es um Probleme und Konflikte im Klassenzimmer geht. Wichtig sei dabei gewesen, dass der Zugang niederschwellig und nicht an den Dienstweg gebunden ist. Unter der Telefonnummer 01/50 55 000 können sich Lehrer von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr Hilfestellung holen. Anliegen von Eltern und Schülern, werden aufgenommen und an zuständige Stellen weitergeleitet.

Regelbuch kommt Mitte Oktober

Die Hotline ist derzeit in der Kinder- und Jugendanwaltschaft beheimatet und wird von Mitarbeitern im Bereich der Schulsozialarbeit betreut. Anfang kommenden Jahres wird dann das Service in die Bildungsdirektion übersiedeln – das ist der bisherige Stadtschulrat. Dieser hat angekündigt, Mitte Oktober auch eine Art Regelbuch für Schüler, Eltern und Lehrer zu veröffentlichen, ein Produkt des Runden Tisches, der nach mehreren Klagen über Gewalt an Wiener Schulen im Mai einberufen wurde. (beba/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2018)