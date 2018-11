Keine Pause in der Pause

Es waren dann doch ungewöhnliche Nachrichten, die diese Woche die Runde machten. Zuerst kam eine Neue Mittelschule in Eisenstadt ins Gerede, die angeblich ein Problem mit Massenumarmungen in den Schulpausen hat – und diese daher verbieten musste. Der Direktor, sichtlich bemüht, die Sache zu beruhigen, schrieb schließlich einen Brief an die Eltern: Soziale Kontakte seien nicht verboten, aber aufgrund der hohen Schülerzahl und der Aufsichtspflicht dürfen die Schüler in Zukunft nicht mehr in den kurzen Pausen die Stockwerke wechseln, um andere Klassen zu besuchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)