Der Zweitgrößte im Bildungsressort

Am Minoritenplatz 5 erinnert heute wieder vieles an die Ära von Elisabeth Gehrer: Wie damals ist das Ministerium auch nun wieder in der Hand der ÖVP, Bildung und Wissenschaft wurden erneut unter ein Dach zusammengeführt und selbst das Gemälde, das einst in Gehrers Büro war, ist kürzlich wieder zurückgekehrt. Es wurde von Martin Netzer aufgehängt. Der einstige Bürochef Elisabeth Gehrers ist der neue Generalsekretär im Bildungs- und Wissenschaftsministerium.

Offiziell hat Netzer den Job erst am 1. November von Jacob Calice, der zum Österreichischen Austauschdienst (OeAD) wechselt, übernommen. Doch schon zuvor hat er nicht wie dessen Stellvertreter gewirkt. Der 54-jährige Vorarlberger hat das Ressort immer öfter nach außen vertreten und war auch verglichen mit Generalsekretären anderer Ministerien ungewöhnlich präsent.

Das dürfte nicht nur an seiner offenen, kommunikativen und verbindlichen Art liegen. Sondern auch ausdrücklicher Wunsch von Bildungsminister Heinz Faßmann sein, der sich selbst lieber auf inhaltliche Arbeit konzentriert. Er, sagt Netzer, dränge sich nicht gern ins Rampenlicht. „Aber: Alles, was ich tun soll, tue ich“, und zwar trotz einer „leidvollen öffentlichen Erfahrung“.

Er spielt damit auf seine Zeit als Chef des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie) an. Unter Netzers Führung passierten am Bifie einige Pannen. Es begann mit dem Datenleck, bei dem 400.000 vertrauliche Schülertestergebnisse und Daten von 37.000 Lehrern auf einen rumänischen Server gelangt sind, und endete mit inhaltlichen und organisatorischen Problemen beim letzten Probelauf zur Zentralmatura. Sie habe „die Nase voll“, sagte die damalige Bildungsministerin, Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), und trennte sich nach eineinhalb Jahren von Netzer und dessen Kollegen. Offiziell einvernehmlich.

Rückblickend bereue er, sagt Netzer, diese Zeit „absolut nicht“. Es seien damals viele Steuerungsfehler im Ministerium passiert. Mit Blick zurück würde aber freilich auch er manches anders machen: die Qualitätssicherung bei der Zentralmatura besser aufstellen und früher Nein zur Ministerin sagen etwa. Der studierte Germanist und Philosoph, der einen MBA im Bereich Public Management hat, hat sich immer als Manager gesehen. Er sei, sagte er bei der Übernahme des Bifie, ein „wissenschaftliches Nackerpatzerl“. Sein Vorgänger habe ihn deshalb indirekt als „Apparatschik“ bezeichnet.

Den Posten als Bifie-Chef hat er einst als „Traumjob“ beschrieben. Was bedeutet es für ihn, nun Generalsekretär im Bildungs- und Wissenschaftsministerium zu sein? „Was ist der Superlativ eines Traums?“, fragt Netzer zurück. Im Bildungsministerium fühlt er sich sichtlich wohl.

Das erste Mal hat er im Jahr 2000 einen Fuß hier hereingesetzt und als Sachbearbeiter in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Ein damaliger Sektionschef habe ihm, obwohl er keine parteipolitische Erfahrung hatte, einen Wechsel in Elisabeth Gehrers Kabinett empfohlen und ihm eines mitgegeben: Die Ministerin würde große Männer mögen, damit überlebe er die erste Woche im Kabinett. Und sie möge Vorarlberger, damit ist die zweite Woche gesichert. Ab der dritten Woche müsse er sich allerdings etwas überlegen.

Dolmetscher im Ministerium

Das scheint Netzer gemacht zu haben. Denn er schaffte es nicht nur in Gehrers Kabinett, sondern auch zum Leiter ihres Büros. Mit dem Wechsel an der Ressortspitze musste Netzer, der Mitglied des ÖVP-Arbeitnehmerbundes ist, gehen und wurde zum Bereichsleiter in der Erwachsenenbildung. Dann bestellte ihn Ministerin Claudia Schmied (SPÖ) zum Bifie-Chef. Als er dort scheiterte, kam er zurück und war zuletzt Leiter der Abteilung für Bildungsentwicklung und -Monitoring.

Er kennt das Haus und den Bildungsbereich. Das war für den Bildungsminister, der selbst aus der Wissenschaft kommt, bei der Besetzung ausschlaggebend – „und die Größe“, soll Faßmann scherzhaft gesagt haben. Immerhin ist er selbst 2,03 Meter. Netzer misst 1,96Meter und ist damit wohl nicht nur Kraft seiner Funktion der Zweitgrößte im Ministerium. „Das ist eine neue Erfahrung: Auf einmal muss auch ich aufschauen“, scherzt Netzer.

Als Generalsekretär sieht er sich vor allem als „Dolmetscher, und zwar zwischen der Politik und der Verwaltung“. Hier gebe es so manches zu übersetzen. Generell will er das Bildungs- und Wissenschaftsministerium bürgernäher positionieren. Der „Amtsschimmel“ müsse weichen.

