Martin Netzer, der Zweitgrößte im Bildungsressort

Am Minoritenplatz 5 erinnert heute wieder vieles an die Ära von Elisabeth Gehrer: Wie damals ist das Ministerium auch nun wieder in der Hand der ÖVP, Bildung und Wissenschaft wurden erneut unter ein Dach zusammengeführt und selbst das Gemälde, das einst in Gehrers Büro war, ist kürzlich wieder zurückgekehrt. Es wurde von Martin Netzer aufgehängt. Der einstige Bürochef Elisabeth Gehrers ist der neue Generalsekretär im Bildungs- und Wissenschaftsministerium.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)