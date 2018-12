Wiener Lehrer müssen künftig eine neue Nummer wählen

Unter der neuen Telefonnummer 01/52525-77 777 können sich Wiener Pädagogen ab 7. Jänner bei Konflikten im schulischen Bereich weiter an Experten wenden. Die Hotline wurde im Oktober eingerichtet und war bisher in der Kinder- und Jugendanwaltschaft beheimatet. Nun übersiedelt das Service in die Wiener Bildungsdirektion. Bis dato wurden 90 Anrufe verzeichnet.

Die Hilfe-Hotline werde bisher "gut angenommen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Mehr als die Hälfte der Anrufer waren demnach Pädagogen, knapp 40 Prozent Eltern, der Rest verteilte sich auf "weitere unterschiedlichste Bereiche, die mit Schule in Verbindung stehen".

Lehrer wendeten sich vor allem bei Fällen von schwierigem Verhalten und Mobbing, zur Gefährdungsabklärungen und belastenden Arbeitssituationen an die Hotline. Eltern riefen etwa bei Problemen mit Pädagogen an. "In mehreren Fällen ging es auch um Inklusion und Infos rund um das Thema Schulschwänzen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Es habe sich gezeigt, "dass die Hotline eine gute Ergänzung zu vielen bereits bestehenden Unterstützungsangeboten ist", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Man führe die von Montag bis Freitag von 9.00 und 16.00 Uhr erreichbare Einrichtung daher dauerhaft weiter.

(APA)