OECD-Studie: Bei der Integration hapert es noch

Wien. Bei der Integration von Zuwanderern in Österreich gibt es Probleme, geht aus einer Integrationsstudie der OECD und der EU hervor. Zwar wären die Rahmenbedingungen für die Integration in Österreich gar nicht so schlecht – im Vergleich zu anderen Ländern wie Deutschland mit ebenfalls starker Zuwanderung. Doch zeigten sich bei der zweiten Generation deutliche Probleme.

„Was man bei den Eltern versäumt hat, zeigt sich jetzt bei den Kindern“, so der Integrationsexperte der OECD, Thomas Liebig. Denn die Situation der zweiten Generation, also der im Land geborenen Kinder von Zuwanderern, sei überall ein „Lackmustest“ für die Integration. In Österreich hat laut Studie die Armut unter Kindern in Migrantenhaushalten zugenommen, in Haushalten ohne Migrationshintergrund abgenommen. Die Kinderarmut in Migrantenhaushalten ist dreimal so hoch wie bei Kindern in Haushalten von in Österreich geborenen Eltern.

In Österreich seien Zuwanderer weniger häufig niedrig qualifiziert als im EU-Schnitt. Insbesondere läge der Anteil der nur sehr gering Qualifizierten mit maximal Volksschule bei allen Zuwanderern bei nur drei Prozent, während er in Deutschland bei 13 Prozent und in Frankreich bei 21 Prozent liege. Das seien eigentlich recht gute Voraussetzungen für die Integration der Nachkommen, trotzdem gebe es in der zweiten Generation in Österreich im Vergleich mit anderen Staaten, etwa Deutschland, schlechtere Ergebnisse.

So sei der Anteil der Schulabbrecher bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund hierzulande mehr als dreimal höher als bei jenen ohne Migrationshintergrund. Während 20 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund nur einen niedrigen Bildungsabschluss erreichen, seien es bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund nur 7,5 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit sei bei jenen mit Migrationshintergrund fast viermal so hoch.

Sehr positiv hingegen habe sich die Teilnahme an frühkindlichen Bildungseinrichtungen entwickelt, wo ein starker Anstieg bei den Kindern mit Migrationshintergrund verzeichnet wurde. Auch gebe es bei den schulischen Kompetenzen (Pisa-Lesekompetenz) große Fortschritte, obwohl nach wie vor ein niedriges Kompetenzniveau im internationalen Vergleich bestehe, konstatiert Liebig.

Frauen haben großen Einfluss

Bei einem Vergleich mit Deutschland, wo es auch eine starke Zuwanderung gegeben habe, sei die Lage der zweiten Generation der Zuwanderer besser. Daher erklärt der Experte die Probleme bei der Integration in Österreich nicht mit der Flüchtlingskrise, sondern mit anderen Faktoren: In Österreich habe es in den letzten 20, 30 Jahren in weiten Bereichen nur eingeschränkt Integrationspolitik gegeben. Die Integration der Frauen habe großen Einfluss auf die Integration der Kinder, aber in Österreich durften die zugewanderten Frauen vor 20 Jahren in den ersten Jahren nicht arbeiten.

Die Studie „Integration von Zuwanderern“ wurde schon Ende 2018 veröffentlicht, gestern wurde sie mit einer Deutschland-Auswertung in Berlin präsentiert. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)