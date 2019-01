Wiener Gymnasien müssen sparen

Wien. Durch die Direktionen und Lehrerzimmer der Gymnasien in Wien ging in der Vorwoche ein unüberhörbares Raunen. Es wurde durch ein Schreiben der Bildungsdirektion, des früheren Stadtschulrates, ausgelöst. Darin wurden den Gymnasien weniger Lehrer(stunden) für das kommende Schuljahr in Aussicht gestellt („Die Presse“ berichtete). In den Schulen begann man daraufhin bereits, Wahlpflichtfächer, Freigegenstände und unverbindliche Übungen zu streichen. Nun ist allerdings neuerlich ein Brief in den Lehrerpostfächern gelandet.

