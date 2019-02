Lehrervertreter fordert "spürbare Konsequenzen" für nachlässige Eltern

Der oberste Lehrergewerkschafter, Paul Kimberger, facht die Debatte über Sanktionen für Eltern, die die Bildung ihrer Kinder nicht entsprechend fördern, neu an: Es mache einen "massiven Unterschied", ob einem Kind daheim vorgelesen und mit ihm gesprochen werde, oder ob Kinder nur vor Fernseher oder Computer sitzen. "Daher braucht es spürbare Konsequenzen für Eltern, die sich nicht an der Bildungsbiografie ihrer Kinder beteiligen wollen – beispielsweise durch eine Kürzung der Kinderbeihilfe", sagt Kimberger im Gespräch mit dem "Kurier".

"Für mich sind Eltern keine Erziehungsberechtigten, sondern Erziehungsverpflichtete. Wenn Eltern gegen die Interessen ihrer Kinder handeln und ihnen Chancen nehmen, dann hat der Staat die Pflicht, im Sinne dieser Kinder einzuschreiten. Wenn trotz intensiver Beratung, guten Zuredens und vieler Informationen kein guter Wille erkennbar ist, dann sollte man auch über die Möglichkeit einer Kürzung von Transferleistungen nachdenken", sagt der Pflichtschullehrergewerkschafter.

Es sei "illusorisch", von Schulen an einem sehr belasteten Standort zu verlangen, Chancengerechtigkeit herzustellen. "Das wäre, als würde man von einem Arzt in einem Armenviertel verlangen, die Lebenserwartung der Patienten auf das Niveau einer Luxuswohngegend zu bringen."

Bildungsminister hält wenig von Sanktionen

Kimberger ist nicht der Erste, der derartige finanzielle Kürzungen bei Sozialleistungen fordert. Derartige Pläne stehen sogar im türkis-blauen Regierungsprogramm. Konkret sind dort "Sanktionen bei Sozial- und Transferleistungen für Eltern und Erziehungsberechtigte im Fall einer Missachtung von Aufgaben und Pflichten" gefordert. Allerdings hält Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wenig davon.

Noch vor seiner politischen Karriere, in seiner Zeit als Vorsitzender des Expertenrates für Integration, sagte Faßmann dazu, dass "zu viel Liberalität in mir" stecke, um diese Eltern zu sanktionieren. In seinem "Presse"-Antrittsinterview als Minister sagte er: "Ich stehe aber dazu: Wir brauchen zunächst eine verstärkte Elternarbeit. Die Frage, wie weit man mit der Bestrafung gehen kann, wenn die Eltern trotz Vorladung nicht zu Elternabend oder Sprechstunde kommen, muss man prüfen. Das muss ja auch exekutiert werden und rechtlich einwandfrei sein." Als Wissenschafter klang das noch anders. Damals sagte er, dass man mit staatlichen Sanktionsmaßnahmen schnell beim totalitären Denken sei.

Als Minister kommentierte er das dann aber so: "Natürlich kann man als Wissenschaftler manche Dinge pointierter formulieren." Man sei "noch weit weg von einem totalitären Staat, wenn wir die Eltern nachdrücklich auffordern, sich an der Schule zu beteiligen".

(j.n.)