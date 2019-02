Ministerrat beschließt einheitliche Herbstferien

Der Ministerrat wird am Mittwoch die neue Regelung für Herbstferien in Schulen absegnen. Vom 27. bis zum 31. Oktober ist künftig für alle Schüler frei. Für die Herbstferien werden Teile der bestehenden schulautonomen Tage verwendet, die genaue Zahl orientiert sich am Datum des 26. Oktobers im jeweiligen Jahr. Die Dienstage nach Ostern und Pfingsten gelten als Schultage.

Die neue Regelung soll nach dem noch nötigen Parlamentsbeschluss ab dem Schuljahr 2020/21 bundesweit gelten. Der Gesetzesentwurf wird parallel mit dem Ministerratsbeschluss in Begutachtung gehen.

Übergangsregelung für 2019/2020

Für das Schuljahr 2019/20 gibt es eine Übergangsregelung. Die Bildungsdirektionen der Länder können in Absprache mit den Bildungsregionen einheitliche Herbstferien im Bundesland einführen.

Entgegen der Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer gab es in Österreich bislang keine bundesweit einheitlichen Herbstferien. "Nach einem Vierteljahrhundert der Debatte wird endlich eine klare Regelung eingeführt. Es geht um bessere Planbarkeit. Schüler und Lehrer sollen nach den ersten intensiven Wochen die Möglichkeit haben zu verschnaufen", sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der die einheitlichen Herbstferien bereits Ende Jänner angekündigt hatte.

(Red.)