Lehrer sollen Herbstferien auch zur Fortbildung nutzen

Wien. Die neuen Herbstferien sollen den Lehrern durchaus auch zur Weiterbildung dienen. „Die Lehrerinnen und Lehrer können und sollen die Zeit nützen und das Fortbildungsangebot in Anspruch nehmen“, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz. Er werde die Pädagogischen Hochschulen (PH) dazu anhalten, in dieser Zeit entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Und er werde auch den Direktoren sagen, dass sie die Lehrer, bei denen das Feedback zeige, dass es notwendig sei, zur Fortbildung schicken sollten.

Die einheitlichen Ferien werden am morgigen Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Demnach ist künftig in ganz Österreich von 26. Oktober bis 2. November schulfrei. Dafür werden die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten gestrichen sowie je nachdem, auf welchen Wochentag der Nationalfeiertag fällt, ein bis drei schulautonome Tage. Fix ist das ab 2020.

Die Bundesländer könnten die Herbstferien bereits in Jahr früher einführen – die meisten tun das aber nicht. Wien, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und die Steiermark verzichten darauf. In Oberösterreich und dem Burgenland ist noch keine Entscheidung gefallen, aus Tirol gab es vorerst keine Stellungnahme. In Vorarlberg gibt es bereits seit 2004 fixe Herbstferien.

„Kein Haar in der Suppe“

Dass nicht alle mit den neuen Ferien zufrieden sind, ist Faßmann bewusst. „Hätten wir weiter versucht, einen Konsens zu suchen, wären wir auch diesmal nicht weitergekommen.“ Er sieht allerdings „kein wirkliches Haar in der Suppe“. Sie würden eine bessere Balance zwischen dem zerrissenen Sommersemester und dem dichten Wintersemester herstellen, Planungssicherheit bieten und die Betreuung für Familien mit mehreren Kindern in verschiedenen Schulen erleichtern, die bisher oft unterschiedliche freie Tage hatten.

Dass die Betreuungsfrage gelöst wird, ist für die Eltern auch mit den neuen Ferien das Wichtigste. Das liegt zwar nicht im Aufgabengebiet das Bildungsministeriums. Faßmann will aber im Bildungsinvestitionsgesetz (mit dem der Ausbau der Ganztagsbetreuung gefördert wird) Anreize setzen, damit Gemeinden und Länder die Betreuung in den Ferienzeiten weiterentwickeln.

(beba/APA)