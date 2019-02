Ferien als Fortbildungszeit für Lehrer?

Wien. Künftig werden von 26. Oktober bis 2. November Herbstferien für alle Schüler sein. Nicht aber für alle Lehrer. Sie sollen sich in dieser Woche auch fortbilden. Das sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei der Präsentation der neuen Ferien. „Ich kann jetzt nicht sagen, alle 128.000 Lehrerinnen und Lehrer müssen in den Herbstferien eine Fortbildungsveranstaltung machen [. . .] Es sollen jene machen, die es notwendig haben.“ Genauso selbstverständlich wie es Sommerunis gibt, sollten die Pädagogischen Hochschulen (PH) in Zukunft Fortbildungswochen im Herbst installieren. Wie viel Zeit müssen die heimischen Lehrer in Fortbildung stecken – und wann?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)