Wie die Mittelschulen wirklich sind

Wien. Es war nicht nur die Lehrerin Susanne Wiesinger – aber mit ihrem viel diskutierten Buch über den Kulturkampf im Klassenzimmer gab sie letztlich den Anstoß. „Da wird über unsere Kinder und Schulen in einer Art und Weise geschrieben, die wir so nicht stehen lassen wollen“, sagt Felix Stadler (23), der an einer Mittelschule in Schwechat unterrichtet. „Das erleben wir größtenteils anders.“



Mit Simone Peschek (28) und Verena Hohengasser (30) sitzt Stadler in einer Klasse der NMS Enkplatz in Wien-Simmering. An der Wand eine gehäkelte Österreichkarte die die beiden mit ihren Schülern im Vorjahr gestaltet haben, auf den Tischen Federpennale. Die drei – die alle vor zweieinhalb Jahren über Teach for Austria in die Schulen kamen – haben vor zwei Wochen einen neuen Blog gestartet, auf dem Lehrer ihre Schulgeschichten erzählen können. Eine Idee, mit der sie zu einem vielschichtigeren Diskurs über die Mittelschulen beitragen wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2019)