Ethikunterricht auch für Volksschüler

Wien. Es ist 22 Jahre her, dass Ethik erstmals am Stundenplan österreichischer Schüler stand. Der Ethikunterricht war damals nicht mehr als ein Schulversuch – und ist bis heute ein solcher geblieben. Das soll sich nun aber (teilweise) ändern. Die türkis-blaue Bundesregierung wird am morgigen Mittwoch die Weichen dafür im Ministerrat stellen. In der Oberstufe soll Ethik ab 2020 verpflichtend sein. Später soll Ethik auch in der Unterstufe und sogar in der Volksschule am Stundenplan stehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)