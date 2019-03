Schule: Mehr Studenten als Lückenfüller

Wien. Es müsse österreichweit keine einzige Unterrichtsstunde aufgrund des Lehrermangels entfallen, das hat das Bildungsministerium zuletzt in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage festgehalten. Das kann allerdings nur aufgrund des Einsatzes von Lehramtsstudenten gewährleistet werden. Österreichweit sind (in allen Schultypen) 1290 Lehramtsstudenten im Einsatz.

Besonders viele davon in Wien. Konkret waren es im vorangegangenen Schuljahr 737 Studenten. Viele davon unterrichten in Wiener Volks- und Mittelschulen (NMS). Dort ist ihre Zahl zuletzt deutlich gestiegen. 2016/17 waren laut Statistik 274 Lehramtsstudenten im Einsatz. Ein Jahr später waren es bereits 380, ein Anstieg um fast 40 Prozent. (Neuere Zahlen liegen nicht vor.)

Auch in den Gymnasien ist der Bedarf an Lehramtsstudenten in der Hauptstadt groß – und steigend. Hier waren im Schuljahr 2016/17 131 Studenten im Einsatz. Ein Jahr später waren es 222 Studenten. Somit gab es sogar einen Anstieg um 70 Prozent.

Lehrerimage verbessern

Das sorgt für Kritik der Neos – in Wien und im Bund. Sie haben auch die parlamentarische Anfrage an das Bildungsministerium gestellt. „Es darf nicht sein, dass Lehramtsstudierende hier als Lückenfüller eingesetzt werden und den Mangel an ausgebildetem Lehrpersonal kompensieren sollen“, sagt die pinke Wiener Bildungssprecherin, Bettina Emmerling.

Man würde in ganz Österreich auf einen „dramatischen Lehrermangel zusteuern, und die Regierung verharrt in Untätigkeit“, sagt auch Douglas Hoyos, der bundesweite pinke Bildungssprecher. Er wünscht sich eine Aufwertung des Berufsimages der Lehrer und die Förderung des Quereinstiegs von berufserfahrenen Akademikern in den Lehrerjob. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)