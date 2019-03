Ganztagsschule: Mehr Plätze, aber keine Pflicht

Wien. Die Ganztagsschule schafft es nicht, jene Kinder zu erreichen, die die zusätzliche Betreuung besonders brauchten – jedenfalls nicht in den Städten. Das zeigt der aktuelle Bildungsbericht („Die Presse“ berichtete). Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will das mit dem geplanten Ausbau der Ganztagsschule in den Griff bekommen. Das sagte er am Donnerstag im ORF-Radio.

Geplant ist, dass in drei Jahren 40 Prozent der sechs- bis 14-jährigen Pflichtschüler einen Betreuungsplatz am Nachmittag haben können – in der Schule oder im Hort. Derzeit sind es 33 Prozent. An rund 85 Prozent der Schulen soll es eine Möglichkeit der Betreuung geben. Das ist das Ziel einer Novelle des Bildungsinvestitionsgesetzes.

Eine Verpflichtung zum Besuch einer ganztägigen Schule will Faßmann nicht. Der Minister bevorzugt, dass die Eltern Wahlfreiheit haben. Auch besondere Anreize für den Besuch einer Ganztagsschule hält der Minister nicht für notwendig. Zentral sei, dass es ein breites, qualitätsvolles Angebot gibt.

Laut Faßmann sollten auch jene Familien, in denen nur ein Elternteil erwerbstätig ist, Kinder in die Ganztagsschule geben können. In Wien würden Familien bei der Vergabe privilegiert, wenn beide Eltern berufstätig seien, sagte Faßmann: „Ich glaube, so etwas sollte man zurücknehmen.“

Aus Wien kam postwendend Kritik: Die Regierung wünsche sich die Frauen offenbar zurück an den Herd, meinte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Berufstätigkeit sei in Wien keine Voraussetzung für einen Platz – Eltern, die jobbedingt Bedarf hätten, würden aber vorrangig behandelt. Es gelte, in Wien besonders zu investieren. Auch SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid geht der Plan des Ministers zu langsam.

Neos-Bildungssprecher Douglas Hoyos drängt darauf, an Brennpunktschulen kostenlose Ganztagsangebote einzurichten. So hätten auch benachteiligte Kinder die Chance, Nachmittagsbetreuung zu besuchen.

Bifie wird in Ministerium eingegliedert

Indes macht das Bildungsministerium bei einem anderen Thema Ernst: Das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) wird unter dem Titel IQS zu einer nachgeordneten Dienststelle des Bildungsministeriums. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor. Faßmann betont, die Ergebnisse des Instituts würden auch in Zukunft weder geschönt noch verzerrt. Hammerschmid dagegen übt Kritik am „schwarz-blauen Gängelband“. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)