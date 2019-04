Deutschland: Verfallende Baracken der Bildung

Da oben stehen sie. Ein Lehrer und sein Schüler. Beide sind schon alt. Und beide sind aus Stein. Die Skulpturen aus der Nazi-Zeit thronen über dem Eingang zur Aula der Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln. Ein Gang führt hinunter in den Keller, in die Werkräume. Auf die Wände sind Schraubenschlüssel gemalt. Es stinkt. Ein Wasserrohr ist geplatzt. Vor 14 Monaten. Seither sind die Werkstätten der Schüler wegen der Keimgefahr Sperrgebiet. Seither findet hier kein Unterricht statt. Wann wird der Schaden behoben? Schulleiter Robert Giese zieht die Schultern hoch: „Ich weiß es nicht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)