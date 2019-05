Eltern vor der Matura: Schlechter Schlaf und Pläne für Mariazell

Claudia Ginalski kann durchaus noch lachen. „Schlecht“, antwortet sie trotzdem, wenn man sie fragt, wie es ihr als Mutter in diesen Tagen geht – kurz bevor ihr Sohn Moritz (17) kommende Woche zur Matura antritt. „Ich zittere schon ein bisschen“, sagt die 46-Jährige, die in Wien-Währing ein Modegeschäft betreibt. „Ich frage meinen Sohn jeden Tag, ob er eh lernt, was natürlich auch nicht immer gut ankommt“, sagt sie. „Ich bin jedenfalls ziemlich unter Stress – und das geht vielen Eltern so.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)

Meistgekauft