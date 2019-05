Auffällige Schüler: Wien befürwortet Extraklassen

Im Bildungsministerium von Heinz Faßmann (ÖVP) plant man Möglichkeiten, um auffällige Schüler für eine gewisse Zeit aus der Klasse zu nehmen: sogenannte „Time-out-Klassen“. In Wien kann man der Idee, die von Lehrervertretern schon lange gefordert wird, durchaus etwas abgewinnen – unter Bedingungen.

„Wenn man Time-out-Klassen will, dann braucht man dazu Menschen“, sagte Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) im ORF. Vor allem an Gymnasien in Wien seien solche Extragruppen bereits getestet worden. „Da sieht man auch deutlich, es braucht mehr Unterstützung. Eine Lehrerin beziehungsweise ein Lehrer kann das nicht übernehmen - mit Schülern, die hoch aggressiv sind, alleine konfrontiert zu sein, das wird nicht die Lösung sein.“

Offen seien auch noch Detailfragen, sagte Himmer: „Wer soll die betreuen und was sollen die überhaupt machen? Was ist das Ziel einer Time-out-Gruppe? Wann sollen die zurück und was muss passieren, dass sie zurückkommen?“ Wie die Maßnahmen im Detail aussehen könnten, wird im Bildungsministerium derzeit geprüft und soll demnächst auch vorgestellt werden.

