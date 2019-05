Pädagogen als Sekretäre: „Das ist nicht gescheit“

Wien. Formulare ausfüllen, Datenbanken befüllen, Statistiken führen und standardisierte Tests abhalten: Die Zahl der administrativen Aufgaben, denen sich Schuldirektoren gegenübersehen, wächst stetig. Dennoch werden sie in Pflichtschulen damit alleingelassen. In Volks- und Mittelschulen wird den Direktoren anders als in höheren Schulen kein Sekretariatspersonal zur Verfügung gestellt. Das führt laut Niederösterreichs Bildungsdirektor zu vielen Beschwerden: „,Ich schaffe es nicht mehr. Der bürokratische Aufwand ist zu viel.‘ Das höre ich von Direktoren immer öfter“, erzählt Johann Heuras (ÖVP) im Gespräch mit der „Presse“.

