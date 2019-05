Werden Lehrer alleingelassen?

Wien. Die Debatte über Gewalt an Schulen reißt nicht ab – dafür sorgt auch ein aktueller Fall: Ein 17-Jähriger hat in Linz am Mittwoch eine Mitschülerin gewürgt und mit einem Messer einen anderen Schüler bedroht. Die Maßnahmen gegen solche Fälle sorgen indes auch für ungewöhnliche Differenzen in der Koalition.

