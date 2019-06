Wien. Die Videos aus der HTL Ottakring, die vor einigen Wochen eine Debatte über Gewalt an Schulen ausgelöst haben, dürften den meisten noch in Erinnerung sein: Ein Lehrer spuckt einen seiner Schüler an, wird dann selbst von einem Burschen gegen die Schultafel gestoßen. Auf anderen Aufnahmen wackeliger Handykameras wird er von den Schülern schikaniert – mit Trillerpfeifen und Herumgetanze.

