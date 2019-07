Schüler kiffen mehr und trinken weniger

Die internationale Studie "Health Behaviour of School-aged Children" (HBSC) wird seit mehr als 30 Jahren alle vier Jahre in Österreich durchgeführt. Für die aktuelle Ausgabe wurden in der ersten Jahreshälfte 2018 Schüler der 5., 7., 9. und 11. Schulstufe (also vor allem 1. und 3. Klasse AHS-Unterstufe bzw. Neue Mittelschule sowie 5. und 7. Klasse AHS bzw. 1. und 3. Klasse berufsbildende mittlere und höhere Schulen) befragt. Ausgewertet wurden die Daten von rund 7.600 Schülern.