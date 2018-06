Global Peace and Security, MSc

Der Lehrgang „Global Peace and Security“ der Donau Universität Krems setzt beim Leitbild der Vereinten Nationen an, das heißt „gerechte, friedliche und inklusive Gesellschaften“ und bietet fundiertes Knowhow im internationalen Konflikt- und Krisenmanagement. Studierende entwickeln die Kompetenzen, um einen substantiellen Beitrag bei Einsätzen im In- und Ausland leisten zu können.

Zielgruppe

AbsolventInnen von Unis und Fachhochschulen jeglicher Studienrichtung, sowie Personen im Berufsleben von internationalen Organisationen, NGOs, Friedens- und Entwicklungsorganisationen, humanitären Einrichtungen, Personen in internationalen Einsätzen, öffentliche Einrichtungen, Presse/Medien, MitarbeiterInnen in im Ausland tätigen Unternehmen.

Zulassung

Abgeschlossenes Universitäts- bzw. Fachhochschulstudium oder für NichtakademikerInnen eine gleichzuhaltende berufliche Qualifikation in adäquater Position (mit allgemeiner Hochschulreife mind. 4 Jahre qualifizierte Berufserfahrung; ohne Hochschulreife mind. 8 Jahre qualifizierte Berufserfahrung), sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Modalitäten

4 Semester

Start

11. Oktober 2018 (vorbehaltlich des Zustandekommens)



Abschluss

Master of Science, MSc



Information

Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen

Elfie Jokesch

Tel.: +43 (0)2732 893-2401

E-Mail: elfie.jokesch@donau-uni.ac.at

www.donau-uni.ac.at/gps



Bewerbung

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 17. September 2018 an stipendium@diepresse.com



Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Die Kosten für das Stipendium trägt die Austrian Developement Agency (ADA), die Agentur der Österr. Entwicklungszusammenarbeit, exkl. Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in

wird verständigt.