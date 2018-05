Für alle erfahrenen und zukünftigen Führungskräfte, die sich für die wachsenden Herausforderungen im internationalen Umfeld qualifizieren möchten.

Wählen Sie Ihren Wunsch-MBA aus:



Double Degree MBA

Das berufsbegleitende Programm vermittelt state-of-the-art Management-Know-how aus zwei Welten: Salzburg als wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt im Herzen Europas und die Weltstadt NYC als Innovationsträger und weltweiter Impulsgeber. Studienaufenthalte in NYC an der Long Island University und an der Universität Salzburg.

Format: 44 Präsenztage in 4 Semestern plus Onlinekurse

Abschluss: MBA der Long Island University in NYC und MBA der Universität

Salzburg



Global Executive MBA

Das berufsbegleitende Programm vermittelt das Wissen, um globale Herausforderungen weltweit effizient und erfolgreich bewältigen zu können. Studienaufenthalte in Salzburg und an Top-Universitäten in Europa, Amerika, Russland und Asien.

Format: Max. 58 Präsenztage in 4 Semestern

Abschluss: MBA der Universität Salzburg



Start

Oktober 2018



Zulassung

Mehrjährige Berufspraxis mit Leitungsfunktion oder akad. Abschluss mit Berufserfahrung, Assessment



Information

SMBS –University of Salzburg Business School; maria.marschall@smbs.at,

Tel: +43/(0)676/88 22 22 16

OPEN HOUSE am 21. Juni 2018 ab 17:00

www.smbs.at



Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) bis spätestens 2. Juli 2018 an

stipendium@diepresse.com.



Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Die Kosten für das Stipendium trägt „SMBS“ exkl. Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.