Business Law, MBA & Universitätslehrgang

Recht und Compliance entwickeln sich immer mehr von einer Unterstützungsfunktion der betrieblichen Tätigkeit zu Feldern, welche die Rahmenbedingungen vorgeben. Nicht nur die sich durch die Digitalisierung verändernden Rahmenbedingungen, sondern auch stetige Anpassungen stellen Wirtschaftstreibende vor neue Herausforderungen und rücken juristische Themen in den Vordergrund.

Rechtlich auf der sicheren Seite

Mitarbeiter/innen mit einem gehobenen rechtlichen Grundverständnis können wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen, indem sie rechtliche Risiken und Lösungskorridore in allen relevanten Themenfeldern aufzeigen.



Zielgruppe

Vorstände, Geschäftsführer/innen, Prokuristen und Prokuristinnen, Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Bereichs- und Abteilungsleiter/innen, die in ihrem Unternehmen/ihrer Institution Verantwortung tragen, Interesse an rechtlichen Themen haben und sich auf diesem Gebiet weiterentwickeln wollen.

2 Teilstipendien

Das Stipendium für den 40-tägigen MBA Business Law wird mit einem Wert von 10.450,- ausgeschrieben. Die Kosten des MBAs betragen 20.900,-*. Das Stipendium für den 15-tägigen Universitätslehrgang Business Law wird mit einem Wert von 3.450,- ausgeschrieben. Die Kosten des Universitätslehrgangs betragen 6.900,-*.

Termine:

Bewerbungsschluss: 1. Oktober 2018

Hearing: 5. Oktober 2018

Start MBA Linz: 24. Oktober 2018

Start MBA Wien: 14. November 2018

Start Universitätslehrgang: 14. März 2019

Information und Bewerbung

Motivationsschreiben, Lebenslauf und Bewerbungsbogen (Download unter www.limak.at/diepresse-stipendium) an stipendium@diepresse.com

LIMAK Austrian Business School:

Mag. Daniela Niedermair,

Tel: +43 732 669944-100