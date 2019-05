Universitätslehrgang Projektmanagement

Die next level academy GmbH organisiert in Kooperation mit der SMBS – University of Salzburg Business School diesen einzigartigen Lehrgang für angehende Projektmanagement-Experten

Inhalte & Didaktik

In 16 Tagen erlernen die TeilnehmerInnen als Projektmanager zu agieren, Einzelprojekte & Portfolios zu managen, schwierige Projektsituationen zu meistern, agile Methoden anzuwenden und das Unternehmen projektorientiert auszurichten.

Modalitäten

8 Ausbildungsmodule (abgehalten in Blöcken), 1 Prüfungsmodul.

Zulassung

International anerkannter Studienabschluss in einem fachlich relevanten Bereich oder mind. 5-jährige Berufserfahrung oder 3 Jahre Praxiserfahrung im Projektmanagement.

Abschluss

Universitäre/r Projektmanager/in (uPM)

Start

September 2019 möglich

Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) bis spätestens 31. Juli 2019 an stipendium@nextlevelconsulting.com

Weitere Information

next level academy GmbH

Markus Felder

academy@nextlevelconsulting.com

Tel.: +43 1 478 06 60-0

www.nextlevelconsulting.com

Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Die Kosten für das Stipendium trägt die next level academy exkl. Reise-, Unterkunfts-und Verpflegungskosten. Kein Selbstbehalt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.