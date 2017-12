Rektorenchef Oliver Vitouch tritt ab

17 Monate stand er an der Spitze der Universitätenkonferen - und nahm sich dabei selten ein Blatt vor den Mund. Kommende Woche tritt Oliver Vitouch als Rektorenchef ab: Wie die „Presse“ erfahren hat, stellt der Rektor der Universtiät Klagenfurt sich kommenden Montag nicht mehr zur Wahl. Der Grund: vor allem die Zeit. Es sei klar gewesen, dass das Pendeln zwischen Wien und Klagenfurt nur eine gewisse Zeitlang mit der Familie vereinbar sei, sagt Vitouch zur „Presse“.

Vitouch hatte den Job im Mai 2016 übernommen, als die damalige Rektorenchefin Sonja Hammerschmid – die erste Frau an der Spitze der Universitätenkonferenz – als Bildungsministerin in die Regierung Christian Kern wechselte. Der 46-Jährige Psychologe war zuvor ihr Stellvertreter gewesen. Was seine Nachfolge angeht, hält Vitouch sich bedeckt.

Kolportiert wird, dass nach Hammerschmid zum zweiten Mal in der Geschichte der Universitätenkonferenz eine Frau für alle öffentlichen Universitäten sprechen könnte. Dem Vernehmen nach hat sich Eva Blimlinger, die Rektorin der Akademie für bildende Künste, für den Job beworben. Bestätigt wird das aber bisher weder von der Uniko noch von ihrer Universität. Vitouch könnte als Stellvertreter erhalten bleiben.

