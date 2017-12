Uni-Rektor: „Es muss eine Obergrenze geben“

Die Presse: Befürchten Sie als Rektor, dass sich die Situation der Unis unter Schwarz-Blau verschlechtert, oder haben Sie Hoffnung auf grundlegende Verbesserung?



Meinhard Lukas: Wenn man die baldige Koalition an den Aussagen im Wahlkampf und an allem misst, was zu den Verhandlungen bekannt ist, dann fristet die Wissenschaft nun offenbar ein sehr stiefmütterliches Dasein. Es war im Wahlkampf zwar unglaublich viel von Veränderung die Rede. Das Thema Wissenschaft und Innovation ist aber praktisch nie vorgekommen.



Es hieß, es sei Zeit für Neues. Was muss sich denn an den Universitäten ändern?