Wiener Vorlesungen: Bald im Riesenrad und im Heurigen

Wien. Die „Wiener Vorlesungen“ werden künftig nicht nur im Rathaus, sondern öfter auch an ungewöhnlichen Locations wie dem Riesenrad, in Heurigenlokalen oder in der Brunnenpassage in Ottakring stattfinden. Das ist eine der Ideen, die der neue Leiter Daniel Löcker, auch Wissenschaftsreferent der Stadt Wien, am Dienstag präsentiert hat.

Die Zahl der Veranstaltungen wird allerdings deutlich reduziert. Anstatt 35 Events wie 2016 soll es künftig zwölf bis 15 geben. Dafür gibt es ab sofort ein Jahresthema, das gewissermaßen den inhaltlichen Rahmen vorgibt. Heuer ist dies das Gedenkjahr 1918 bzw. 100 Jahre Republik. Der Auftakt dazu erfolgt am Donnerstag, um 19 Uhr im Festsaal des Rathauses. Sprechen werden dabei Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und der polnische Historiker Jan M. Piskurski.

