Uni-Zugang: ETH-Zürich-Modell nur eine der Möglichkeiten

Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will vor einer Diskussion um weitere Beschränkungen beim Hochschulzugang die neue Universitätsfinanzierung beschließen. Danach werde es eine Möglichkeit geben, das bereits in mehreren Studienrichtungen verankerte Self Assessment auf weitere Fächer auszudehnen, sagte Faßmann im Pressefoyer des Ministerrats. Der Entwurf liegt derzeit bei der FPÖ.

Noch nicht fix sein dürfte die Einführung des im Regierungsprogramm verankerten "ETH-Zürich-Modells". Dieses an der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) Zürich verankerte Konzept sieht zwar keine Zugangsbeschränkung vor, allerdings ein verschärftes Studienrecht.

Die Studenten müssen dabei am Beginn des Studiums ein sogenanntes "Basisjahr" absolvieren, in dem die Grundlagen des jeweiligen Studiums sowie verwandter Fächer vermittelt werden. Beim Biologie-Studium etwa sind das neben dem Kernbereich Biologie auch Mathematik, Informatik, Chemie, Physik und Statistik.

In diesem Basisjahr sind anders als im späteren Studium alle Vorlesungen vorgegeben. Am Ende werden dann alle Fächer während einer "Prüfungssession" in einem Block geprüft ("Basisprüfung"). Für das Bestehen ist das Erreichen eines bestimmten Notenschnitts aus allen diesen Fächern nötig. Wer dies beim ersten Antritt nicht schafft, hat nur noch einen weiteren. Das "Basisjahr" muss nach höchstens zwei Jahren abgeschlossen sein.

Eine von mehreren Möglichkeiten

Faßmann bezeichnete dieses Modell nur als eine von mehreren zu diskutierenden Möglichkeiten. Die Studierenden könnten dadurch ein Jahr verlieren, gab er zu bedenken. Eine andere Möglichkeit ist, wie im Gesetzesentwurf von Ex-Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) geplant, für bestimmte, überlastete Fächer vor Studienstart eine Prüfung eingezogen wird, wie es gegenüber der „Presse“ heißt. Dabei wird nach einem bestimmten Modell berechnet, für welche Fächer das österreichweit gilt und für welche Fächer an einzelnen Unis Zugangsbeschränkungen erlaubt sind.

Die neue Uni-Finanzierung muss bis kommenden Mittwoch dem Parlament vorgelegt werden. Das sieht ein im Sommer verabschiedeter Gesetzesbeschluss vor. Damals beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, NEOS, Grünen und FPÖ die Erhöhung des Uni-Budgets für die Jahre 2019 bis 2021 um 1,35 Milliarden Euro auf 11,07 Milliarden Euro. Damit verbunden war eine Verpflichtung der Regierung, bis 31. Jänner dem Parlament einen Entwurf zur Studienplatzfinanzierung zuzuleiten. Im Sommer war dazu bereits ein Begutachtungsentwurf versendet worden.

(APA/red.)