Studenten protestieren gegen neue Zugangsbeschränkungen

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) protestiert am Mittwoch mit einer Medienaktion vor der Universität Wien gegen den an diesem Tag im Nationalrat am Programm stehenden Beschluss von neuen Zugangsbeschränkungen. Damit mache die Regierung "Politik gegen Studierende", kritisierte ÖH-Vorsitzende Johanna Zechmeister von den Fachschaftslisten in einer Aussendung.

"Wir sind konsequent gegen Zugangsbeschränkungen. Ihre Auswirkungen sind in der Praxis fatal, denn sie erschweren Studieninteressierten ohne akademischem Background den Zugang zu unseren Hochschulen", so Zechmeister. Auch die Ablehnung der Reparatur der vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Studiengebührenbefreiung von berufstätigen Langzeitstudenten durch die Regierung ärgert die ÖH. Von der Befreiung profitiert hätten vor allem Studierende aus sozial schwachen Schichten, die auf ein eigenes Einkommen neben dem Studium angewiesen seien. "Das Ziel ist anscheinend, uns so viele Steine in den Weg zu legen, bis niemand mehr studieren kann."

Anmeldefrist für viele Fächer startet

Unterdessen beginnt am 1. März an vielen Universitäten die Anmeldefrist für die bereits bestehenden Aufnahmeverfahren in Medizin, Psychologie, Publizistik, Wirtschaftswissenschaften, Architektur, Informatik, Pharmazie, Biologie sowie den Lehramtsstudien. An anderen Unis starten die Fristen dagegen erst in den nächsten Wochen. Je nach Studium endet die Anmeldung im Mai bzw. Juli. Wer im Studienjahr 2018/19 ein Studium in diesen Bereichen aufnehmen möchte, muss sich diesem Aufnahmeverfahren unterziehen - ob es auch tatsächlich zu einer Aufnahmeprüfung kommt, ist aber von der Zahl der Anmeldungen abhängig.

Die auf der Tagesordnung des Nationalrats stehenden neuen Zugangsbeschränkungen in Jus, Erziehungswissenschaften und Fremdsprachen treten dagegen erst ab 2019/20 in Kraft. Gleiches gilt auch für die geplante Möglichkeit zu lokalen Beschränkungen in nur an einzelnen Unis überlaufenen Studien.

