Numerus Clausus: Als die Universitäten die Notbremse zogen

Vor 50 Jahren quollen die deutschen Universitäten über. Studienanfänger drängten sich dicht an dicht - ihre Zahl lag weit über jener der bereitgestellten Plätze. Um einen davon zu ergattern, meldeten sich etliche der Wissenshungrigen gleich bei mehreren Hochschulen an, um ihre Chancen zu erhöhen - und überforderten damit das ohnehin schon lahme System neuerlich. "Überfüllung, zeitliche Überbeanspruchung der Dozenten, Massenbetrieb und mangelhafte Ausbildung - von diesen Symptomen des Bildungsnotstandes sind beide, Hochschullehrer wie Studenten, betroffen", hielt die „Zeit“ 1968 den Status quo fest.

Doch das System war nicht nur überlastet, sondern auch unübersichtlich: „In Bonn werden 40 Prozent der Studienplätze aufgrund der Noten des Abiturzeugnisses vergeben, in Düsseldorf ist ehemaligen Bundeswehrangehörigen, die Latein können, die einen Krankenpflegedienst abgeleistet haben und die in Nordrhein-Westfalen wohnen, ein Studienplatz sicher. Zehn Plätze werden hier außerdem, so wie allwöchentlich die Lottomillion, durch das Los verteilt“, informierte der Süddeutsche Rundfunk vor fünf Jahrzehnten. Damit nicht genug: In Erlangen wurde auf einen handschriftlichen und einen maschinengeschriebenen Lebenslauf bestanden, in Kiel auf außerschulische Tätigkeiten Wert gelegt, sodass „zum Beispiel musische Begabung zum Eintritt in das Reich der weißen Kittel verhelfen“ konnte.

"Das Recht ... die Ausbildungsstätte frei zu wählen"

Erst betrafen die Überlastungen nur die Fächer Medizin und Pharmazie, bald weiteten sie sich auf Psychologie und die Naturwissenschaften aus. Zuletzt schlugen die Geisteswissenschaften Alarm - und als der Rektor der damaligen Universität Karlsruhe, Hans Rumpf, 1968 den Vorsitz der Westdeutschen Rektorenkonferenz übernahm, kündigte er einheitliche Beschränkungen an, um die - wie propagiert wurde - „fast unerträglich gewordene Überfüllung der Universitäten“ in geregelte Bahnen zu lenken.

Studierende protestierten, fürchteten sie doch die Einschränkung des in Artikel 12 des Grundgesetzes festgeschriebenen Grundsatzes: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ Doch ihre Rufe stießen auf taube Ohren. Schon am 27. März 1968 stand der Entschluss der Rektoren fest: die Einführung eines Numerus clausus, einer „beschränkten Anzahl“. Allerdings nicht dauerhaft, sondern als „zeitlich begrenzte Notmaßnahme“. Verdeutlicht: „Solange eine (...) Bildungspolitik nicht die erstrebte Entlastung zeitigt, sind die Universitäten zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionsfähigkeit zu Zulassungsbeschränkungen gezwungen.“ Als Auswahlkriterien herangezogen werden durften die Abiturnote, Ergebnisse „fachspezifischer Eignungsprüfungen“, ein zweiter Bildungsweg, Wartezeiten oder „besondere soziale Gesichtspunkte“.

So vielfältig die Kriterien, so variabel der NC, wie der Numerus Clausus umgangssprachlich abgekürzt wird. Denn er ergibt sich jedes Semester neu aus Angebot und Nachfrage. Zunächst werden die Studienplätze in den betroffenen Fächern (allen voran Medizin, Pharmazie, Tiermedizin und Zahnmedizin) an jene Kandidaten vergeben, die einen Abiturnotenschnitt von 1,0 vorweisen können, dann jene mit 1,1. Wird der letzte freie Platz dann beispielsweise an jemanden mit einem Schnitt von 2,3 vergeben, so liegt der NC bei eben diesem Wert.

Studenten auf dem Rechtsweg

Im Verlauf der Jahrzehnte wurde aus der Notlösung eine Art Dauerbrenner - auch aus juristischer Perspektive. So zogen abgewiesene Studienplatzbewerber in beinahe regelmäßigen Abständen vor die Gerichte. Im Juli 1972 erreichte eine solche Beschwerde schließlich das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter zwangen die Universitäten in ihrem Urteilsspruch zu einer „erschöpfenden Nutzung“ der Kapazitäten. Die Folge: die Gründung der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund. Eine Organisation, die bald als „Studentenzwangsverschickung“ verrufen war, da sie die Studienanwärter auf freie Plätze in ganz Deutschland verteilte. Im Jahr 2010 wurde die ZVS durch die Stiftung für Hochschulzulassung abgelöst.

Ein Schritt, der die immer wieder aufkeimende Unzufriedenheit jedoch nicht dauerhaft besänftigen konnte. Erst im Dezember 2017 wurde neuerlich das Bundesverfassungsgericht aufgerufen - und von ihm die Vergabe von Medizin-Studienplätzen teilweise für verfassungswidrig erklärt. Demnach verstößt die aktuelle Regelung gegen das Grundrecht auf „gleicher Teilhabe am staatlichen Studienangebot“. Verlangt werden Gesetzesänderungen bis zum 31. Dezember 2019 auf Bundes- und Länderebene – bei der Vergabe nach der Abiturnote, der Vergabe von Plätzen nach Wartezeit und bei der Zulassung durch die Unis selbst.

In Österreich, wo es anders als in den Nachbarländern Deutschland und (in abgewandelter Form in) der Schweiz, keinen Numerus Clausus gibt - ist eben dieser dennoch des Öfteren Thema. Immerhin zieht es Deutsche, die den Anforderungen in ihrer Heimat nicht entsprechen, an die hiesigen Universitäten, um das Land, nach absolviertem Studium, wieder zu verlassen. Zurück bleiben die Ausbildungsstätten, aber keine Arbeitskräfte. Der damalige wie heutige Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) liebäugelte deswegen schon 2011 mit der Einfügung eines Numerus Clausus-Systems. Ein Ruf, der verhallt ist.