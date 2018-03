Grazer Uni-Rat: Studenten protestieren gegen Burschenschafter

Die Hochschülerschaft der Universität Graz hat am Dienstag eine Aktion am 12. April gegen die Ernennung von Alois Gruber zum Universitätsrat angekündigt. Der Widerstand richtet sich gegen Grubers Mitgliedschaft in der Burschenschaft "Arminia Czernowitz zu Linz", die das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als "eine im rechtsextremen Sinne auffällige Verbindung" einstuft.

Am 20. April soll die konstituierende Sitzung mit den neuen Universitätsräten an der Universität Graz stattfinden. "Für uns als Studierendenvertretung ist es komplett inakzeptabel, dass Herr Gruber sich weiterhin nicht von den Aussagen seines Lebensbundes distanziert", hieß es am Dienstag in der Mitteilung des stellvertretenden Vorsitzenden der Hochschülerschaft der Uni Graz, Michael Ortner (VSStÖ).

"Wir wünschen uns, dass er sich klar deklariert, ob er die Werte seiner Burschenschaft teilt, oder nicht", ergänzte Ortner. Der designierte Unirat möge bis zum 15. April öffentlich Stellung beziehen, oder "freiwillig vom wichtigen Posten des Universitätsrates zurücktreten".

Online-Petition von Professor

Ortner verwies auch auf die Online-Petition "Keine Burschenschafter in den Uni-Rat" des Soziologen und Grazer außerordentlichen Professors Christian Fleck. Auch er nimmt Anstoß an der Mitgliedschaft Grubers in der schlagenden Burschenschaft. In der Petition wird Gruber "dringend aufgefordert, sich öffentlich zu erklären". Sie wurde seit dem 20. März von rund 500 Unterstützern unterzeichnet.

Vom stellvertretenden ÖH-Vorsitzenden Ortner und Anna Slama (GRAS) wurde für Donnerstag, 12. April eine "kreative und bunte Aktion" vor dem Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität angekündigt. Vonseiten der Universitätsleitung wurde am Dienstag Verständnis für die kritischen Stimmen gezeigt: "Die Universität ist ein Ort der kritischen Diskussion und des Dialogs, wo unterschiedliche Meinungen auch ihren Platz haben müssen", hieß es vonseiten der Pressestelle.

Die neue Funktionsperiode des Universitätsrates begann bereits am 1. März 2018. Alois Gruber, Peter Koren, Regina Friedrich und Edda Triebel sind die von der Regierung entsandten Räte. Vier Mitglieder wählte der Senat: Eva Eckkrammer, Gerhard Fabisch und Gerhart Holzinger. Felicitas Pauss setzte aus persönlichen Gründen die Tätigkeit nicht fort, so dass der Senat als Ersatz Ulrike Beisiegel zur Nachfolgerin gekürt hat.

