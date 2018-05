Den Forscherdrang früh wecken

Nach barocken Rezepten Süßigkeiten backen, eine Zauberflöte bauen, Roboter programmieren, durch ein Mikroskop schauen oder auf eine Reise durch das Sonnensystem gehen. Das und noch mehr passiert ab Anfang Juli an der Uni Salzburg, wenn zum zehnten Mal die dortige Kinderuni startet. Gemeinsam mit der Universität Mozarteum und dem Verein Spektrum wird den teilnehmenden Acht- bis Zwölfjährigen ein abwechslungsreiches Programm aus dem wissenschaftlichen und künstlerischen Repertoire beider Hochschulen – kindergerecht aufbereitet – geboten. „Heuer werden wir mit mehr als hundert Referenten aus den verschiedensten Fachgebieten und über 7000 Programmminuten Wissenshunger stillen“, sagt die Projektkoordinatorin, Sylvia Kleindienst.

Wegen Erfolg institutionalisiert

Ähnliche an Kinder gerichtete Programme bieten auch einige andere heimische Universitäten und Fachhochschulen an. Die Universität Wien hat 2003 ihre Kinderuni gestartet, ein mittlerweile nicht nur in Österreich äußerst erfolgreiches Projekt. „Es war eigentlich als einmaliger Event geplant gewesen“, sagt Karoline Iber, Geschäftsführerin des veranstaltenden Kinderbüros. Als statt der erwarteten hundert etwa tausend Kinder gekommen sind, habe man sich dazu entschlossen, die Kinderuni jedes Jahr zu veranstalten.

Das Programm hat seit 2003 ein beachtliches Ausmaß erreicht: Zwischen 9. und 21. Juli werden 4000 Kinder und 700 Wissenschaftler an mehr als 400 Lehrveranstaltungen teilnehmen. Und zwar an sieben Wiener Hochschulen: Uni Wien, MedUni, TU, Boku, VetMed, WU und FH Campus Wien. Damit nicht genug: Das Kinderbüro koordiniert ein europaweites Netzwerk aus 70 Organisationen, das jährlich bis zu 600.000 Kinder in ganz Europa erreicht.

Auch an der IMC FH Krems, die heuer zum mittlerweile zwölften Mal die Junge Uni ausrichtet, kann man sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. „Die 250 angebotenen Plätze sind in der Regel bereits am ersten Anmeldungstag vergeben“, sagt Projektleiterin Sabine Steinkellner. Für mehr fehlen die räumlichen Kapazitäten. Heuer wird besonderes Augenmerk auf die Digitalisierung gelegt. Darüber hinaus findet am letzten Programmtag der Youth Day für Jugendliche ab 14 Jahren statt. Sowohl Youth Day als auch Junge Uni konzentrieren sich auf die Kernbereiche der IMC FH Krems – konkret Wirtschaft, Gesundheit und Life Sciences. Darüber hinaus holte man sich auch Expertise aus externen Fachbereichen wie Astronomie, so Steinkellner. An der Jungen Uni sind jeweils vormittags Vorlesungen und nachmittags Workshops in Kleingruppen mit bis zu 20 Teilnehmern angesetzt. Den krönenden Abschluss bildet nach einer Woche eine Sponsion.

In Salzburg hat man sich für das Jubiläumsjahr etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals werden Kinderprofessuren vergeben. „Die teilnehmenden Kinder bereiten sich gemeinsam mit Mentoren auf die von ihnen ausgerichteten Seminare vor“, so Kleindienst. An besonders interessierte und begabte Kinder richte sich eine weitere Premiere: dreistündige Vertiefungsseminare, die Jubiläumsplus-Seminare. Die Anmeldung für die Kinderuni Salzburg ist jedenfalls in vollem Gange, und auch hier ist der Andrang groß – bereits jetzt sei die Hälfte der insgesamt 120 Plätze gebucht, so Kleindienst.

Auch Bildungsferne erreichen

Den Auftakt der Kinderuni Salzburg bilden traditionell die Stadtteilaktionen, bei denen die Referenten zu den Kindern kommen. Sie finden am 3. und 4. Juli im Freibereich der Stadtbibliothek Lehen sowie auf dem Abenteuerspielplatz Taxham statt. Ziel dieser Aktion ist, möglichst viele Kinder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen und ihr Interesse an einem Studium zu wecken. „Wir wollen dabei den Begriff Universität positiv besetzen: Die Kinder sollen eigene Talente entdecken und Antworten von Experten aus Wissenschaft und Kunst auf ihre Fragen bekommen“, so Kleindienst.

Auch über die Kinderuni Wien sollen Kinder, die aus einem bildungsbenachteiligten Umfeld kommen, angesprochen werden, erklärt Iber. So vergebe man etwa Tagestickets an Kinder, die in Flüchtlingsheimen untergebracht sind. Das Angebot der Kinderuni Wien ist im Übrigen für alle Teilnehmer kostenlos. Die anderen Kinderunis erheben Teilnahmegebühren in der Größenordnung von zwischen rund zehn und 60 Euro.

Der Erfolg der Kinderuni Wien zeigt sich für Iber nicht nur an der beachtlichen Teilnehmerzahl. Besonders freut die Geschäftsführerin des Kinderbüros, dass viele frühere Teilnehmer mittlerweile selbst studiert oder gar schon den Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere gemeistert haben. „Es gibt zwar keine langfristigen Forschungsergebnisse dazu, die Erzählungen der Kinder von damals lassen uns aber vermuten, dass die Kinderuni Wien nachhaltig Bildungsbiografien beeinflusst“, so Iber.

Nicht von der Hand zu weisen sei, dass sich auch die Wahrnehmung der vortragenden Wissenschaftler geändert habe. Sie müssten sich der Herausforderung stellen, kindgerecht zu erklären, welchen Nutzen ihr Thema der Gesellschaft bringt. „Kinder fragen das“, so Iber. Nachsatz: „Und da gab es einige, die meinten, dass sie nach der Kinderuni die Lehre für Erwachsene überdacht hätten.“

