Vogelflug, Schwarmintelligenz und Ameisenalgorithmen

Der alte Traum vom Fliegen beförderte schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts bionische Ideen. In einer berühmten Schrift stellt Leonardo da Vinci Überlegungen „Über den Vogelflug“ an, um dessen Prinzipien auf Flugmaschinen anzuwenden. Er wurde damit zum historischen Vordenker einer Disziplin, deren zentrales Element „der Gedanke der Übertragung von der Biologie zur Technik ist“, wie der Zoologe Werner Nachtigall als einer der Begründer der Bionik formuliert hat.

Dieser Grundidee sind zahlreiche Erfindungen entsprungen: von relativ einfachen Produkten wie dem Klettverschluss (nach dem Vorbild von Kletten) bis zu den Riblet-Folien für Flugzeuge, die ähnlich strukturiert sind wie die Hautoberfläche von Haien. Komplexere Entdeckungen waren der „Ameisenalgorithmus“ über die Wegkennzeichnung von Ameisen, der seither auf Produktionsabläufe in Fertigungsstraßen, aber auch auf Bewegungen von Robotern angewandt wird. 2005 wurde das erste bionische Auto präsentiert, dessen Formgebung die Ingenieure von Mercedes-Benz dem tropischen Kofferfisch nachempfanden. Bionik hat inzwischen die Aufmerksamkeit der Wirtschaft, aber auch jene von Bildungsanbietern erregt.

Das derzeit einzige österreichische Studium für dieses Fach ist der Masterstudiengang Bionik/Biomimetics in Energy Systems an der FH Kärnten. Es beschäftigt sich unter anderem mit Lebensformen, die mit besonders wenig Energie auskommen, und versucht, daraus Anregungen für technische Innovationen zu gewinnen.

Starker Standort Deutschland

Die Villacher Bioniker orientieren sich laut Studiengangsleiter Peter Piccottini weitgehend an der Richtlinie des Verbands Deutscher Ingenieure (VDI), die Bionik als „kreatives Umsetzen von Anregungen aus der Natur in die Technik“ definiert. Deutschland habe heute eine Vorreiterstellung und einigen wirtschaftlichen Erfolg durch bionische Entwicklungen, sagt Piccottini. Dass sich Bionik dort zu einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin entwickelt hat, ist auch daran abzulesen, dass bereits 18 deutsche Hochschulen über Bionik-Studienangebote verfügen. Dies führt dazu, dass laut Piccottini die Anforderungsprofile in Stellenausschreibungen auf das Berufsbild von Bionikern zugeschnitten sind. Viele Abgänger seines Studiengangs seien daher heute in Deutschland beschäftigt.

Bedauerlich ist für Piccottini, dass auch das Villacher Masterstudium nach neun Jahren Aufbauarbeit heuer auslaufen wird. „Man habe bisher immerhin 77 größtenteils international tätige Absolventen hervorgebracht – die einzigen in Österreich akademisch ausgebildeten „echten“ Bioniker, darunter zudem (für ein naturwissenschaftlich-technisches Studium) überdurchschnittlich viele Frauen.

Piccottini selbst ist neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit Vorstandsvorsitzender des wissenschaftlichen Vereins Bionikum:Austria. In dem gemeinsam mit Standorten in Oberitalien gegründeten transnationalen Verein sind neben Wirtschaftspartnern sowie deutschen und italienischen Bioniknetzwerken auch Wissenschaftler aus Österreichs Universitäten vertreten, an denen – vor allem an den technischen Universitäten – Bionik sehr wohl in Form einzelner Lehrveranstaltungen präsent ist, jedoch nicht als eigene akademische Disziplin.

Fehlendes Bekenntnis in Ö

Auch sei es gelungen, die Bionik mit ihren Innovationen und Möglichkeiten in der Wirtschaft zu verankern, wie eine Ausstellung der besten Masterarbeiten beim Gründertag der WKO heuer im April gezeigt habe. „Österreich könnte genauso wie Deutschland eine führende Nation sein“, meint Piccottini. „Aber es fehlt das Bekenntnis, um diese Wissenschaft systematisch weiterzuentwickeln.“

Kein Ersatz für das Villacher Studium, jedoch eine neue postgraduale Ausbildung, die ab Oktober dieses Jahres angeboten wird, ist der privat zu finanzierende Masterstudiengang Bio Inspired Engineering der FH Kufstein. Das berufsbegleitende Studium wird in englischer Sprache abgehalten. Man wolle das Feld der Biomimetik in seiner ganzen Breite abdecken, sagt Christian Teissl, wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs. „Die Studierenden sollen zunächst das gesamte Potenzial der Bionik kennenlernen; das macht sie zum einen für den Arbeitsmarkt interessanter, und sie haben Gelegenheit, ihr individuelles Feld der Bionik zu identifizieren; die Spezialisierung beginnt bei der Masterarbeit, und für besonders talentierte Studierende folgt die Dissertation.“

Experiment im Fokus

Großer Wert wird laut Teissl auf Experimente gelegt. Man verfüge mit dem Center for Rapid Innovation, dem Fab-Lab der Werkstätte Wattens, über ein bestens ausgestattetes Rapid Prototyping Labor, welches den Studierenden die professionelle Umsetzung des Gelernten und professionelle Machbarkeitsstudien ermögliche.

Bioniker sollten sich neben einem Portfolio an Kompetenzen und Soft Skills durch eine naturwissenschaftliche, ganzheitliche und systemische Denk- und Herangehensweise auszeichnen, sagt Teissl. „Derartige Wissensarbeiter braucht es in allen Branchen und Funktionen, in denen Innovation gefragt ist. Wenn man also eine kreativen, crossfunktionalen Querdenker mit solider, breiter naturwissenschaftlicher Ausbildung und Umsetzungskompetenz sucht, wird man bei den Bionik-Abgängern fündig werden. Selbst in der digitalen Transformation haben sie einen festen Platz – denn künstliche Intelligenz, Schwarmintelligenz, Evolutionäre Algorithmen und viele Bereiche der Robotik bauen auf bionischen Konzepten auf, bricht die Studiengangsleiterin eine Lanze für ihr Fach.

Einen etwas anderen Ansatz als die klassische Bionik verfolgt das Fach Biomimikry an der FH Burgenland. Die Bezeichnung dieser im Vergleich zur Bionik jüngeren wissenschaftlichen Disziplin wird inzwischen (so wie Biomimetik) oft als Synonym für Bionik verwendet, obwohl sie in ihrer Bedeutung eine andere Basis hat. Zwar ist auch hier das Ziel, sich die Prinzipien der Natur zunutze zu machen, um Produkt- oder auch Dienstleistungsinnovationen zu kreieren. Jedoch gilt Biomimikry als philosophischer Ansatz, der speziell auf die Nachhaltigkeit von Entwicklungen ausgelegt ist. „Biomimikry unterliegt der Prämisse, dass Leben selbst Bedingungen schafft, die dem Leben förderlich sind“, sagt Regina Rowland, die an der FH Burgenland Studierende verschiedener Fachrichtungen, vor allem aber des Studiengangs Energie- und Umweltmanagement, in dieses Fach einführt.

Die nach mehreren Jahrzehnten aus den USA zurückgekehrte Wissenschaftlerin könnte allein zu den Biomimikry-Anwendungen amerikanischer Firmen eine Fülle anschaulicher Beispiele geben: etwa Teppichfliesen, die ohne Kleber auf dem Boden haften, oder Fenster von Hochhäusern, mit denen keine Vögel kollidieren, weil das Glas für Vögel sichtbare UV-Fasern beinhaltet, wie dies in der Natur auch bei Spinnennetzen der Fall ist. Etliche dieser Entwicklungen sollen demnächst bei einer Ausstellung in Vorarlberg präsentiert werden (siehe Infobox).

INFORMATION BIONIK Definition: Bionik verbindet in interdisziplinärer Zusammenarbeit Biologie und Technik mit dem Ziel, durch Abstraktion, Übertragung und Anwendung von Erkenntnissen, die von biologischen Vorbildern gewonnen werden, technische Fragestellungen zu lösen. (Quelle: VDI) Verein Bionikum:Austria: Der 2012 gegründete Verein Bionikum:Austria hat sich zum Ziel gesetzt, die naturnahe Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger, bionischer Energietechnologien zu fördern. www.bionikum.at Sommerausstellung: Unter dem Titel „Alphabet des Lebens – Lernwerkstatt Natur“ läuft vom 23.Juni bis 6.Oktober eine Ausstellung im Werkraumhaus Bregenzerwald in Andelsbuch (Vorarlberg). Als Lehrpfad konzipiert stellt sie die Methode der Biomimikry, des Nachahmens der Natur, im Handwerk und Design vor. Die von der FFG unterstützte Schau wird von Biologen, Ökologen und anderen Naturwissenschaftlern kuratiert. Ein umfangreiches Begleitprogramm bietet Besuchern die Möglichkeit, sich am Forschen in der Natur zu beteiligen. http://werkraum.at/ausstellung/vorschau/ Ausbildungen: www.fh-kaernten.at, www.fh-kufstein.ac.at, www.fh-burgenland.at

