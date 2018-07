Medizin-Aufnahmetest: "Das ist unser jährliches Rolling-Stones-Konzert"

"Achtung, Achtung, wir dürfen Sie bitten, dass Sie ihre Plätze einnehmen. Es geht in Kürze los", hallte es am heutigen Freitag um 9.30 Uhr in der Wiener Messehalle durch die Lautsprecher. Wenig später hat hier - ebenso wie in Graz, Innsbruck und Linz - der insgesamt neunstündige Aufnahmetest für das Medizinstudium begonnen.

Fast 16.000 Bewerber haben sich österreichweit für den Test angemeldet. 12.579 Interessenten sind, wie die Medizin-Unis bekannt geben, auch tatsächlich erschienen. Das sind 79,21 Prozent. Die Quote liegt also im Schnitt der Vorjahre. Sie kämpfen um die 1680 zu vergebenden Plätze. Damit wird nur etwa jeder Siebente, der den Test absolviert, am Ende eine Studienzusage bekommen.

Die Aufnahmetests sind für die Medizin-Universitäten logistische Herausforderungen. "Es ist unser jährliches Rolling-Stones-Konzert", sagt Anita Rieder, die Vizerektorin der Medizin-Uni Wien am Freitag. Alleine in der Wiener Messehalle wurden 7451 Tische und Stühle aufgestellt, 15.000 Testhefte und Antwortbögen verteilt und 26 Sicherheitsschleusen errichtet. Es waren 120 Securitys, 90 Uni-Mitarbeiter und 260 Tutoren als Aufseher im Einsatz. Die Gesamtkosten des Test belaufen sich allein für die Medizin-Uni Wien auf 900.000 Euro. Die Kosten werden durch die von den Teilnehmern eingehobene Testgebühr von 110 Euro abgedeckt.

7451 Tische und Stühle in der Wiener Messe – APA/ROBERT JAEGER

Ergebnisse kommen Anfang August

Getestet wird bei der für rund neun Stunden (inklusive Pausen) dauernden Prüfung das schulische Vorwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, die Lesekompetenz und das Textverständnis sowie die kognitiven Fertigkeiten (Zahlenfolge, Gedächtnis und Merkfähigkeit, Figuren zusammensetzen, Wortflüssigkeit, Implikationen erkennen). Außerdem werden auch soziale Kompetenzen abgetestet.

Nach der Prüfung werden die Testbögen eingescannt und mit Hilfe von Computern ausgewertet: Anfang August werden die Bewerber über ihr Abschneiden informiert. Eines steht schon fest: 75 Prozent der 1680 Plätze werden an Kandidaten mit österreichischem Maturazeugnis gehen, 20 Prozent an Bewerber aus der EU und fünf Prozent sind für Studienwerber aus Drittstaaten vorgesehen.

(Julia Neuhauser)