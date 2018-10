Was Zugangsbeschränkungen an den Unis bringen

Wien. Es gibt immer mehr Zugangsbeschränkungen an den Universitäten. An der Universität Wien werden, wie diese vergangene Woche verkündete, ab 2019 sieben zusätzliche Fächer betroffen sein – darunter Jus, Anglistik und Soziologie („Die Presse“ berichtete). Möglich macht das die neue Studienplatzfinanzierung. Welche Fächer an welchen Unis tatsächlich betroffen sind, soll spätestens zu Jahresende klar sein.

