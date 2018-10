Hammerschmid will wieder an die Uni

Wien/Salzburg. Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) scheint von der Politik genug zu haben. Sie will (wieder) Uni-Rektorin werden. Die nunmehrige SPÖ-Bildungssprecherin hat sich für den Rektorsjob an der Uni Salzburg beworben.

Die 50-Jährige kommt von einer Uni: Bevor sie im Mai 2016 vom damaligen SPÖ-Kanzler, Christian Kern, in die Regierung geholt wurde, stand Hammerschmid als Rektorin sechs Jahre lang an der Spitze der veterinärmedizinischen Universität in Wien. Das letzte halbe Jahr war sie parallel dazu Präsidentin der Universitätenkonferenz.

Gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ bestätigte sie, dass ihr Name unter den insgesamt 15 Bewerbungen für die Nachfolge von Langzeitrektor Heinrich Schmidinger ist, der nach 17 Jahren abtritt. Ihre Bewerbung begründete Hammerschmid damit, dass sie das Umfeld der Universität aus der Zeit vor der Politik bereits kenne.

Uni-Rat und Senat sind nun am Zug, die neue Führung zu küren. Der Uni-Spitzenjob in Salzburg ist ab Herbst 2019 vakant. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)