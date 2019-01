In Unterwäsche im Schweinestall: ÖVP-nahe Studienvertreter in Sexismus-Kritik

"Fantastisch" würde man sich fühlen, dass der neue Kalender druckfrisch eingetroffen sei. Das verkündet die ÖVP-nahe Studierendenorganisation "AVE AktionsGemeinschaft Vet. Med." am Montag auf Facebook - und erntet damit prompt eine Welle der Kritik. Denn auf dem Kalender zu sehen sind zwei junge Frauen in Unterwäsche, die mit mehreren Schweinen im Stall das Titelbild des Kalenders zieren.

"Als ich bin am Land aufgewachsen - habe es nicht in Erinnerung dass man dort in Unterwäsche arbeitet." kommentiert eine Facebook-Userin. Es ist eines der zurückhaltenden Kommatre. Andere bezeichnen den Kalender als "geschmacklos", "sexistisch" und "frauenverachtend". Auch die Konkurrenz in der Studentenpolitik meldete sich bereits zu dem Fall: "Die 60er haben angerufen. Sie wollen ihr Frauenbild zurück", postete auch die SPÖ-nahe VSSTÖ Verband sozialistischer Studenten.

Es seien nicht nur Frauen, sondern auch Männer in dem Kalender abgebildet, antwortet die AVE Aktionsgemeinschaft einem kritischen User auf Facebook. Zudem unterstütze der Kalender einen guten Zweck. Denn die Erlöse durch den Kalender, der ab Dienstagmittag in der Mensa ausgegeben wird, sollen dem privaten Verein "SOS Katze" gespendet werden, der Hilfe für "in Not geratene Katzen" anbietet.

(twi)