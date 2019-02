Rektoren wollen (vorerst) nicht mehr Autonomie

Wien. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will bei den Pädagogischen Hochschulen (PH) zwar das „Gängelband lockern“, wie er in der „Presse“ sagte, die ursprünglich versprochene Autonomie sollen sie aber nicht kommen. Diese scheinen die PH-Rektoren aber gar nicht zu wollen. Sie zeigen sich mit der Autonomie light zufrieden. „Für uns ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung“, sagt Rektorensprecher Christoph Berger.

Die wichtigste Lockerung würde ohnehin kommen. Die PH dürfen sich künftig nämlich das Personal selbst aussuchen. „Es war manches irrational, gerade dass ein Beamter im Ministerium in Personalfragen entscheidet“, sagt der Rektor der Kirchlichen PH Wien/Krems.

Ein Knackpunkt bleibt für den PH-Rektorensprecher aber: Die Rektorate können auch weiterhin Ausbildungsgänge nicht frei gestalten. Die Begründung, das Ministerium könne so die Ausbildung der Lehrer besser steuern, sei laut Berger ein Mythos: Die PH könnten schon jetzt nicht auf Bestellung Absolventen bestimmter Fächer liefern – vor allem, da in der Sekundarstufe nun alle Studien gemeinsam mit Unis angeboten werden müssen.

SPÖ: „Völlig unverständlich“

„Wir üben jetzt einmal die nächsten paar Jahre, wie wir gut damit umgehen können“, sagt Berger. Für die Zukunft wünscht er sich schon größere Freiheit. Sie mahnt auch Faßmanns Vorgängerin und SPÖ-Bildungssprecherin, Sonja Hammerschmid, ein. Faßmanns Vorgehen bezeichnet sie als „völlig unverständlich“, seine Begründungen als „Scheinargumente“. (APA/j. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)